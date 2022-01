Ue: Covid, commissari Kyriakides e Reynders, tempo che Paesi tolgano restrizioni aggiuntive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi gli Stati membri hanno riconfermato che il possesso di un certificato Covid digitale dell'Ue valido dovrebbe in linea di principio essere sufficiente quando si viaggia durante la pandemia. Questo accordo pone quindi il certificato Covid digitale dell'Ue al centro del nostro approccio coordinato", hanno proseguito nella dichiarazione Kyriakides e Reynders. "È importante che gli Stati membri diano seguito a questo accordo e attuino senza indugio le regole concordate. Ciascuno Stato membro decide in base alle circostanze che deve affrontare. Ma Omicron si è ormai diffusa in tutta Europa ed è tempo di guardare all'interruzione delle misure di viaggio aggiuntive che alcuni Stati membri hanno introdotto nelle ultime settimane, rendendo i viaggi più macchinosi e meno prevedibili in tutta l'Ue", hanno specificato. "Chiediamo ora a tutti gli Stati membri di attuare rapidamente le regole comuni per garantire coordinamento e chiarezza ai nostri cittadini e viaggiatori", hanno concluso i commissari. (Beb)