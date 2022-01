Covid: Sefcovic, prima di parlare di quarta dose attendiamo consulenza scientifica ulteriore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la quarta dose, si devono aspettare consulenze aggiuntive da parte della scienza. Lo ha detto in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari generali dell'Ue il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic. "Se guardiamo alla vaccinazione della popolazione adulta, credo che in Europa siamo molto avanti. E la stessa cosa la possiamo dire per le dosi booster", ha detto. "Se parliamo di quarta dose attendiamo una consulenza scientifica aggiuntiva", ha aggiunto Sefcovic. "Le imprese farmaceutiche stanno sviluppando vaccini specializzati nei confronti delle nuove varianti e vedremo che risposte potrà darci la scienza nei confronti di queste questioni", ha spiegato. "Dobbiamo concentrarci sulla disinformazione perché ci sono molte differenze nei livelli di vaccinazione tra i Paesi Ue", ha evidenziato Sefcovic. Il ministro francese degli Affari europei, Clement Beaune, ha specificato che al Consiglio non si è parlato di quarta dose. (Beb)