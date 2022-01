Milano: lavoratori Sea in presidio davanti a Palazzo Marino contro esternalizzazione Ict

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 gennaio si è avviata la procedura per la cessione del ramo di azienda dei sistemi informatici di Sea, che coinvolgerà 60 lavoratori, e che si concluderà entro l'estate con la vendita a soggetti esterni privati. Oggi, davanti a Palazzo Marino, circa un centinaio di lavoratori Sea hanno manifestato contro questa decisione del consiglio di amministrazione: " Ai lavoratori non viene data la possibilità di essere ricollocati nell'ambito del perimetro aziendale ma vengono esternalizzati senza possibilità di opporsi – spiega Claudia Liparulo Ict Sea durante il presidio di oggi - La cosa più brutta non è tanto l'esternalizzazione, ma che successivamente andremo in una società, che non sappiamo ancora quale sia, che potrà cambiare il tipo di contratto e la nostra professionalità. Sarà difficile per noi trovare una ricollocazione anche perché abbiamo imparato tutto sul campo aeroportuale, e veniamo mandati fuori in un'età in cui siamo prossimi alla pensione". I rappresentanti del sindacato spiegano che i lavoratori, oltre a uscire dal perimetro aziendale di Sea, dovranno cambiare contratto nazionale e aziendale di riferimento e avranno sicuramente condizioni economico normative assolutamente diverse e peggiori. "Al Comune chiediamo – sottolinea Liparulo - di pensare che questa società, che è ancora a maggioranza del Comune, forse dovrebbe pensare prima ai lavoratori rispetto ad altre cose soprattutto se sono i lavoratori a rendere grande questa società. In tante situazioni ci siamo autogestiti e non abbiamo avuto nessun problema grazie alla nostra professionalità. Questo è stato il premio che ci è stato dato". (Rem)