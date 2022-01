Burkina Faso: nuova manifestazione pro-golpe a Ouagadougou, bruciate bandiere francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone si sono radunate oggi nelle strade della capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, per esprimere nuovamente il proprio sostegno ai militari che hanno deposto con la forza il presidente Roch Marc Christian Kaboré. I manifestanti, riferiscono sui social network i corrispondenti locali, si sono diretti verso Place de la Nation, punto di tradizionale raduno per le proteste anti governative che già nei giorni scorsi la società civile ha indetto per denunciare l'inefficacia del governo a fronte dei continui attacchi jihadisti, violenze che hanno costretto migliaia di persone a fuggire dalle loro case. Presenti alla manifestazione spontanea i membri del Movimento cittadino popolare, mentre altri hanno dato fuoco alle bandiere francesi o sventolato con favore la bandiera russa. Ai microfoni di "Tv5Monde" un insegnante afferma che "per noi non è un colpo di stato: è una liberazione del nostro Paese guidato da incapaci", mentre per il momento non sono stati segnalati scontri con le forze di polizia. La manifestazione è la seconda in due giorni: anche ieri, centinaia di persone si sono riversate nelle strade per esprimere sostegno ai militari. (Res)