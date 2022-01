Quirinale: Maddalena, gratificante essere stato ieri così votato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri è stato gratificante ascoltare la votazione, abbiamo bucato il neoliberismo e battuto il pensiero unico che ha offuscato molte menti. Non so se oggi voteranno di nuovo per me, non ho chiesto voti ma mi fa piacere se emerge l'idea di attingere alla nostra Costituzione". A parlare, ospite di Rai Radio1, a "Un giorno da pecora", è l'ex magistrato Paolo Maddalena, ieri il più votato alla prima votazione per la presidenza della Repubblica. Lei esclude categoricamente di riuscire a diventare il prossimo inquilino del Colle? "Bisognerebbe fare i conti con le mie possibilità e le mie scelte", ha spiegato Maddalena che ha aggiunto in merito alla possibilità che Mario Draghi vada al Colle: "Che vada via Draghi è un obiettivo che perseguirei comunque come cittadino".(Rin)