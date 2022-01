Quirinale: Granato (Misto), ieri non votato perché senza permesso Ztl, oggi voto Maddalena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri non ho votato al 'Drive in' perché non avevo il permesso per entrare nella Ztl con la mia auto. Oggi ho risolto e quindi andrò a votare, spero di arrivare senza grossi problemi. Nelle prime votazioni voterò Paolo Maddalena". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, l'esponente del gruppo Misto Bianca Laura Granato. Riguardo al metodo scelto per far votare i positivi all'elezione del presidente della Repubblica, Granato ha detto: "Questo sistema è un po' balordo, si poteva fare qualcosa di diverso. Ad esempio avrei consentito di arrivarci a piedi con una mascherina Ffp2, a piedi, magari con una deroga". (Rin)