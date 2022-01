Emilia Romagna: Schlein e Donini, pronti a vaccinare nelle scuole (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha fatto inoltre conoscere la situazione epidemiologica: "Nell'ultima settimana si è osservata una stabilizzazione della curva e una flessione dell'incidenza, con l'Rt oggi a 0,98. A ieri erano 2.773 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione, di cui 2.625 nei reparti Covid - per un livello di saturazione del 29,16 per cento - e 148 in terapia intensiva, con livello di saturazione del 16,6 per cento. La popolazione con malattia attiva è di 376.703, quindi l'indice dei ricoveri sulla popolazione attiva è dello 0,73 per cento: il più basso di sempre, ma considerando un denominatore così esorbitante, i reparti hanno una pressione significativa, soprattutto quelli di rea medica. Continua ad esserci una prevalenza vicina ai 2/3 dei casi di non vaccinati nelle terapie intensive; peraltro, si continua a stimare una quota di ricoveri di persone non ricoverate per complicanze da malattie da Covid, ma per altre ragioni, che poi si scoprono positive asintomatiche. Da qui, la proposta delle Regioni di rivalutare questo parametro improprio". (Ren)