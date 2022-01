© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbero sperimentare una crescita del 3,8 per cento nel 2022 e del 2,5 per cento nel 2023, a seguito di un'espansione del Pil stimata al 2,1 per cento nello scorso anno. È quanto prevede il Fondo monetario internazionale (Fmi) nelle proiezioni del “World Economic Outlook”, che ha pubblicato nella giornata di oggi. (Geb)