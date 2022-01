Umbria: Corecom, ecco premiati progetto Borghi in digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corecom dell’Umbria, presieduto da Elena Veschi, ha reso note le emittenti televisive e radiofoniche locali che sono state premiate nella prima edizione (2021) del Progetto Media locali e territorio intitolato “Umbria – Borghi in digitale”, rivolto a produzioni multimediali originali con contenuti a carattere informativo (informazione di servizio, dossier di inchiesta, reportage, documentari) sulle buone pratiche di digitalizzazione nei piccoli borghi dell’Umbria o iniziative allo studio sul tema in oggetto: "Il primo premio fra le televisioni locali è andato a Trg, con un lavoro intitolato "Cody borgonauta digitale", secondo premio per Rtua con "Il racconto di Oak" e terzo a Umbria Tv con "Dal borgo al mondo: anche Sellano connesso con wifi in piazza". Primo premio radiofonico a Radio Gente Umbra con "Il petalo della rinascita digitale: Verchiano e le altre esperienze della montagna di Foligno"; secondo premio a Umbria Radio In Blu, con "Piccolo è bello e funziona". Veschi ha spiegato: "In una società in costante trasformazione il processo di digitalizzazione è divenuto cruciale tanto per le comunicazioni quanto per le vicende legate al quotidiano e la pandemia ne ha confermato l’importanza strategica. Abbiamo inteso dare un riconoscimento alle emittenti partecipanti nella speranza di avere al più presto, pandemia permettendo, un’adeguata occasione di valorizzazione pubblica di tali lavori”. (Ren)