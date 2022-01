Speciale infrastrutture: Federlogistica-Conftrasporto, gli attacchi informatici spaventano più del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per difendersi da tali minacce, prosegue la nota, le organizzazioni devono adottare un approccio "pervasivo" alla sicurezza della posta elettronica, integrando strumenti di sicurezza che consentano una maggiore visibilità all'interno e oltre il perimetro. E poi c'è la formazione, uno dei requisiti necessari per poter accendere una polizza assicurativa contro i danni in campo informatico. "Il nostro obiettivo è quello di guidare il processo di digitalizzazione nel mondo della logistica e dei trasporti creando valore e competenze attraverso iniziative che coinvolgono tutti gli stakeholders della filiera", ha commentato Davide Falteri. "Il settore della logistica con la pandemia ha visto accelerare di 10-15 anni il processo della digitalizzazione, ma siamo ancora in ritardo in molti ambiti, ad esempio non abbiamo un quadro definito sull'implementazione dei progetti cyber per le autorità di sistema portuale e per i terminalisti: soprattutto, penso al Pnrr e al ruolo che dovrebbe avere il Mims, visto che gran parte dei progetti del Pnrr dovrebbero avere come soggetto pragmatico il ministero delle Infrastrutture, che invece sta pensando a uno strumento da anni Settanta come il Piano nazionale della logistica", ha aggiunto Luigi Merlo. "Nel Pnrr ci sono grandi risorse per la digitalizzazione: l'auspicio è che non vengano utilizzate in maniera indefinita come nell'esperienza negativa di Wirnet, ma che i progetti vadano a favore delle imprese che hanno bisogno di affrontare la digitalizzazione e la sicurezza informatica con un supporto operativo ed economico adeguati", ha concluso. (Com)