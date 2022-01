© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Pnrr vi sono risorse ingenti per allineare il nostro Paese alle migliori pratiche europee in termini di disponibilità di punti di ricarica per le auto elettriche. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso dell’evento “FutureMobility” di Rinnovabili.it. (Rin)