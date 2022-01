Vaccino: nel Lazio oltre 3,2 milioni di terze dosi effettuate, 67 per cento adulti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio oltre 12,4 milioni di vaccinazioni complessive effettuate, superate le 3,2 milioni di terze dosi booster, pari al 67 per cento della popolazione adulta. Sono oltre 110 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "L'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di terze dosi booster superando il 70 per cento della popolazione adulta", torna a ribadire l'assessore D'Amato. Ieri sono state effettuate oltre 55 mila somministrazioni di vaccino. Si terranno il 2 febbraio prossimo diversi open day su tutto il territorio regionale rivolti alle donne in gravidanza e in allattamento presso la rete dei consultori e i centri aziendali delle Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Open day anche presso l'ospedale di Civitavecchia, l'ospedale dei Castelli, l'ospedale Sant'Eugenio a Roma, l'ospedale Grassi di Ostia, a Tivoli presso Palazzo Cianti e presso i centri vaccinali di Bracciano, Cerveteri e Campagnano. In generale, nel Lazio superata quota 12,4 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3,2 milioni sono dosi di richiamo pari al 67 per cento della popolazione adulta. Raggiunto il 98 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 91 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. (Rer)