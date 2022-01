Speciale infrastrutture: Panunzi (Pd), trasmesso al Mims elenco progetti riqualificazione Tuscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono risultati eleggibili a finanziamento e sono stati trasmessi al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, per l'approvazione definitiva, sei interventi: tre su proposta dell'Ater della provincia di Viterbo localizzati a Castiglione in Teverina, Corchiano e Sipicciano e tre su indicazione dei comuni di Castiglione in Teverina, Orte e Tarquinia, per un finanziamento complessivo di circa 16,5 milioni di euro - aggiunge il consigliere -. Un secondo intervento presentato dal comune di Orte, per un importo di oltre 1,5 milioni di euro, è inserito al primo posto nell'elenco delle riserve, cioè degli interventi finanziabili a seguito della disponibilità di ulteriori risorse economiche. I progetti riguardano opere di adeguamento antisismico, efficientamento energetico, restauro e manutenzione straordinaria, il frazionamento degli alloggi e la realizzazione di nuovi, e la rigenerazione degli spazi pubblici", conclude Panunzi. (Com)