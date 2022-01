Speciale infrastrutture: Sardegna, al via progettazione Anello sostenibile della Città metropolitana di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prima possibile ricognizione delle progettualità, già emersa durante la redazione del Piano strategico e oggi sistematizzate nell'ottica dell'Anello sostenibile, è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni del territorio e dell'architetto Nunes, che durante la sua permanenza ha visitato le principali aree individuale per la realizzazione degli interventi. Tra i progetti proposti dai Comuni ci sono l'implementazione delle vie d'acqua tra Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu e Cagliari, la riqualificazione dei mercati civici - in particolare San Benedetto a Cagliari e il Mercato civico di Monserrato -, la rifunzionalizzazione eco-sostenibile del parco ex aeroporto, sempre a Monserrato, con la creazione di un parco sportivo immerso in un'oasi naturale, un collegamento verde tra la via Vesalio e la via Nenni a Selargius, una serie di infrastrutture verdi che connetteranno la prima cintura del paese di Settimo San Pietro fino alla pineta di Sinnai, un asse urbano della cultura a Quartucciu, il completamento della sistemazione delle aree di costa a Quartu, la riqualificazione della viabilità verso le località costiere a Maracalagonis, il completamento del Parco dei due fiumi e la riqualificazione dell'area fieristica Santa Greca a Decimomannu, nonché del Parco Santa Maria, dell'ex mattatoio e del polo sportivo San Leone a Uta, il miglioramento della fascia sulla Laguna di Santa Gilla a Elmas, la ristrutturazione del campo sportivo e dei porti fluviali di Sestu, il collegamento in agro verso il mercato ortofrutticolo di Sestu, la creazione di percorsi ciclabili di collegamento con i quartieri litoranei a Capoterra, la valorizzazione dell'area archeologica di Monte Mereu a Villa San Pietro, la creazione di un corridoio dei parchi cittadini e riqualificazione del fronte mare a Sarroch, e infine l'istituzione di un'area marina protetta a Pula. (Rsc)