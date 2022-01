Umbria: Puletti (Lega), niente tagli guardia medica di Pietralunga (Pg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessun taglio per la guardia medica di Pietralunga (Pg)”. Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale Manuela Puletti (Lega Umbria) che annuncia la presentazione di un’interrogazione sull’argomento e riferisce di una interlocuzione con l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, allo scopo di rassicurare i cittadini del comune altotiberino. Puletti ha spiegato: “Il Piano socio sanitario come detto a più riprese dall’assessore Coletto punta a recuperare gli squilibri economici e finanziari delle precedenti amministrazioni, rendendo l'offerta socio-sanitaria equa in tutti i territori regionali. Finalmente i cittadini umbri avranno una sanità vicina al loro domicilio e alle reali esigenze, grazie alle Case della comunità, agli ospedali di comunità e alla Centrale operativa territoriale (Cot), che garantirà percorsi chiari e appropriati per i pazienti. Verranno attivati gli infermieri di famiglia e di comunità, che prendono in carico i pazienti orientandoli e facilitandone i percorsi". (segue) (Ren)