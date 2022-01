Umbria: Puletti (Lega), niente tagli guardia medica di Pietralunga (Pg) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Puletti ha aggiunto: "Comprendo bene le preoccupazioni dei cittadini che si stanno mobilitando per una raccolta firme in difesa del presidio, ma la Guardia medica di Pietralunga, come detto, non subirà alcun taglio o depotenziamento. Il loro appello non è caduto nel vuoto, stiamo lavorando per una sanità alla portata di tutti, che mette il paziente al centro e non dimentica le zone rurali e periferiche della regione. Quello che non accettiamo, invece, sono le strumentalizzazioni politiche sulla tenuta sanitaria regionale, create ad arte da chi intende solo destabilizzare l’ambiente e spaventare la popolazione". Dunque ha concluso: "Sono polemiche che non fanno bene a nessuno soprattutto in un momento come questo, dove le persone hanno bisogno di certezze e fatti concreti”. (Ren)