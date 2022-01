Sanità: Nursind Lazio, già 600 infermieri licenziati, condizioni di lavoro insostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 600 infermieri regolarmente assunti nel Lazio hanno deciso di dimettersi perchè le loro condizioni di lavoro sono diventate insostenibili: stipendi più bassi rispetto al resto d'Europa con lo Stato che non ha nemmeno erogato loro l'indennità straordinaria Covid da 75 euro, turni massacranti e nessun turn over, aggressioni continue, decine e decine al giorno sopratutto nei pronto soccorso". È l'allarme lanciato da Stefano Barone, segretario del sindacato Nursind Lazio, che rappresenta gli infermieri, in una intervista a "Il Messaggero". "A licenziarsi è stata gente tra i 30 e i 50 anni. Sopratutto nel pubblico ma anche nel privato", ha aggiunto Barone. Venerdì mattina a Torre Argentina a Roma si terrà una protesta del settore. (Rer)