Toscana: Mazzeo, finanziamenti importanti per anfiteatro Volterra (Pi)

- “L'Anfiteatro di Volterra è una delle scoperte più straordinarie fatte negli ultimi anni, la scoperta archeologica del secolo. Dalla prima volta che l'ho visitato ho sempre detto che Governo e Regione avrebbero dovuto fare di tutto per sostenere i lavori, finanziare la fine degli scavi e rendere fruibile a tutti questo luogo incredibile. Questa è la notizia che aspettavamo: il ministro Franceschini ha infatti confermato lo stanziamento di 4,5 milioni da parte del ministero che ci aveva anticipato a novembre quando visitammo insieme gli scavi. Sono davvero felice e orgoglioso che presto, grazie a questi fondi, la Toscana potrà restituire al mondo un'opera straordinaria, ricca di storia e cultura, unica nel suo genere. Sarà una risorsa inestimabile per la cultura e il turismo di Volterra, di quel territorio e di tutta la Toscana”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, appresa la notizia dello stanziamento da parte del ministero della cultura per finanziare il completamento degli scavi dell’Anfiteatro romano di Volterra. (Ren)