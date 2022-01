Usa: Wall Street apre ancora in territorio negativo in attesa della riunione Fed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi i mercati azionari degli Stati uniti hanno aperto in territorio negativo, con gli investitori che attendono la riunione politica della Federal Reserve al via oggi. L'indice S&P 500 ha perso l'1,4 per cento, mentre il Nasdaq Composite è scivolato di 1,7 punti percentuali. Il Dow Jones ha aperto invece in calo di un punto. Tra le singole compagnie va registrato il crollo del 4 per cento di General Electric, che ha comunicato perdite per 3,8 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre del 2021, mentre la società del settore difesa e aerospazio Raytheon Technologies ha perso il 3,3 per cento. (Nys)