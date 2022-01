Pioltello: Pizzul (Pd), grave che oggi Regione Lombardia non abbia ricordato vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi solo quattro anni dal tragico incidente ferroviario di Pioltello che costò la vita a tre persone e la ferita è ancora più che viva nel ricordo di chi ha vissuto quella tragica mattina. Non sarebbe, oggi, la giornata per fare polemiche, ma non possiamo sorvolare sul fatto che il presidente Fontana e l'istituzione regionale sembrano aver rimosso il ricordo di quell'evento". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul."Siamo arrivati al pomeriggio e non c'è una nota, non c'è una parola ufficiale per ricordare le vittime e quanto è accaduto quattro anni fa: tutto ciò è grave. La memoria è dovuta a chi ha perso la vita e a chi in modi diversi è stato vittima dell'incidente, e deve essere un monito perché fatti del genere non debbano più succedere".(Com)