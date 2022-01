Sanità: Palozzi (Cambiamo), da infermieri Lazio allarme preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo che sostenere convintamente le istanze degli infermieri, che hanno annunciato uno sciopero per venerdì prossimo, per far valere le proprie ragioni e i propri diritti professionali". Lo dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio, Adriano Palozzi, di Cambiamo. "Come abbiamo appreso oggi - aggiunge - alcuni dati, che riguardano gli ospedali di Roma e del Lazio, sono davvero preoccupanti con centinaia di addetti che si sarebbero licenziati nel corso del 2021. Senza dimenticare che nelle strutture sanitarie persiste una forte carenza di personale, già prima dell'avvento della emergenza pandemica. Alla luce di tutto questo - sottolinea il consigliere -, esprimiamo la nostra preoccupazione perché stanno mancando figure di grande professionalità, che in questi ultimi anni hanno lavorato in prima linea, anche a contrasto della pandemia. Auspichiamo che tutte le istituzioni competenti affrontino con maggior incisività e concretezza l'annosa questione e trovino soluzioni adeguate", conclude Palozzi.(Com)