Antisemitismo: Mazzeo, aggressione inconcepibile, solidarietà a famiglia bambino

- “La Toscana è terra dei diritti, è inconcepibile che nel 2022 possano accadere fatti come quello che arriva da Campiglia Marittima. A poche ore dalla Giornata della Memoria questo ci fa capire quanto sia prezioso e doveroso ricordare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria di quei fatti”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nel commentare quanto accaduto a Campiglia Marittima (Li), dove domenica scorsa un bambino di 12 anni è stato insultato e aggredito da due ragazzine di 15 anni perché ebreo: “Sono addolorato e preoccupato che vi sia questo rigurgito di antisemitismo in età adolescenziale. Purtroppo un uso scorretto dei social sembra aver sdoganato un linguaggio fatto di violenza e razzismo, che non può essere tollerato. Occorre un lavoro di sensibilizzazione, prevenzione e confronto a partire dagli ambienti scolastici, sempre con l’aiuto indispensabile delle famiglie". (segue) (Ren)