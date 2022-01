Antisemitismo: Mazzeo, aggressione inconcepibile, solidarietà a famiglia bambino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mazzeo ha dichiarato: "Questi episodi dimostrano quando i progetti di educazione civica siano importanti e a questi debbano essere associati programmi per aumentare la consapevolezza e il senso di responsabilità. I ragazzi devono conoscere i diritti e il rispetto della dignità di tutti gli uomini”. Secondo il presidente Mazzeo, “chi ritiene che episodi di intolleranza o frasi lanciate on line siano solo folklore o fatti da minimizzare come semplici sfoghi non vede l’evidenza: il rischio concreto di essere discriminato se sei disabile, migrante, donna”. E dunque ha aggiunto: “Esprimo piena solidarietà mia e di tutto il Consiglio Regionale alla famiglia del bambino. Appena sarà possibile vorrei poterlo incontrare a Palazzo Panciatichi per consegnargli il Pegaso, simbolo della nostra Toscana e del comitato di liberazione Nazionale toscano. Quel cavallo alato simboleggia i nostri valori, quelli racchiusi nell'articolo 3 della Costituzione nata dalla lotta antifascista". (Ren)