Spagna: Istituto previdenza sociale chiude 2021 con deficit di 12 miliardi di euro

- L'Istituto di previdenza sociale spagnolo ha chiuso il 2021 con un deficit di 12 miliardi di euro, pari all'1 per cento del Pil, due decimi di punto in meno rispetto a quanto previsto dal governo. L'obiettivo dell'esecutivo è di ridurre questo saldo negativo allo 0,5 per cento entro quest'anno e di raggiungere il pareggio di bilancio entro la fine della legislatura. Il ministro dell'Inclusione, della Previdenza sociale e delle Migrazioni, Jose Luis Escriva, ha spiegato che questo miglioramento dei conti della previdenza sociale è dovuto alle maggiori entrate dei contributi derivanti dallo "straordinario dinamismo dell'occupazione". A questo proposito, il ministro ha sottolineato che grazie alla crescita dell'occupazione con più di 400 mila membri in più rispetto a prima della pandemia, al mantenimento del reddito salariale durante la crisi sanitaria e agli aumenti del salario minimo (Smi), la previdenza sociale ha raccolto 132 miliardi di euro nel 2021, il 10 per cento in più rispetto al 2020 e il 6 per cento in più di quanto raccolto al 2019. (Spm)