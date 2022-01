Speciale scuola: F. Sala, da Lombardia 60 milioni per edilizia scolastica innovativa e valorizzazione progetti enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzare nuove scuole sicure, certificate, connesse, che offrano spazi di apprendimento innovativi, flessibili nell'uso e nel tempo, adeguati alle nuove modalità didattiche e alle esigenze dei docenti e degli studenti che le abitano. È questo l'obiettivo del bando "Spazio alla scuola" di Regione Lombardia, rivolto ai Comuni che intendono realizzare progetti innovativi in scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: progetti esemplari che integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informatica "Bandi on line" a partire dalle ore 10 del 25 gennaio 2022 ed entro le ore 16 del 15 marzo 2022. "Con questa nuova linea di finanziamento - ha dichiarato l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala - superiamo la logica degli interventi parziali, perchè adeguare gli spazi esistenti alle previsioni normative è importante, ma non è sufficiente". "È fondamentale oggi offrire a studenti e ai professori - ha aggiunto Sala - spazi di apprendimento moderni, certificati, connessi e funzionali". La linea riguarda infatti uno stanziamento di 60 milioni di euro, dal 2022 al 2026, destinato ai Comuni per realizzare scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado attraverso progetti esemplari di innovazione che integrino progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità. Grazie al Bando 'Spazio alla Scuola' i Comuni potranno ricevere un contributo a fondo perduto, fino a un massimo del 100 per cento del costo progettuale, in rapporto alla tipologia di scuola e al numero di classi interessate dal progetto. L'assessore Sala, in occasione della Giornata internazionale dell'Istruzione, ha poi voluto aggiungere un ringraziamento a tutti gli studenti e al personale scolastico. "Celebrare la giornata internazionale dell'istruzione oggi - ha concluso Fabrizio Sala - vuol dire ringraziare gli insegnanti, il personale scolastico, gli studenti e le famiglie che continuano a fare scuola ogni giorno, in un contesto ancora così difficile. Continueremo a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per sostenere l'impegno che il mondo della scuola sta vivendo al fine di dare ai nostri ragazzi l'istruzione che meritano" (Com)