Speciale energia: McKinsey, da transizione green possibili 15 milioni di nuovi posti di lavoro

- I più esposti saranno i settori con prodotti o attività ad alte emissioni, i paesi a basso reddito e quelli con ingenti riserve di combustibili fossili. Gli aggiustamenti economici necessari ad azzerare le emissioni, si legge nel documento, offrirebbero opportunità di crescita ed eviterebbero un ulteriore aumento dei rischi fisici. Anche se l’impatto non sarà omogeneo, una transizione ben coordinata offrirebbe una serie di benefici: potrebbero generarsi inoltre aree di crescita da una maggiore efficienza delle operations derivante dalla decarbonizzazione e dalla creazione di nuovi mercati per i prodotti a basse emissioni. “Una transizione ordinata non solo scongiurerebbe gli effetti più gravi del cambiamento climatico, ma porterebbe con sé considerevoli benefici: per esempio, risulterebbe non solo in minori costi dell’energia, ma anche in una più attenta conservazione del capitale naturale e in migliori condizioni di salute per la popolazione mondiale”, ha commentato Marco Piccitto, senior partner McKinsey e direttore del McKinsey Global Institute. “E l’unità d’intenti e d’azione necessaria per questa transizione è di buon auspicio anche per risolvere altre problematiche di natura globale: allo stesso tempo, i rischi a breve termine di una transizione mal gestita o, peggio, non gestita, non possono essere ignorati”, ha concluso. (Com)