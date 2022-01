Russia: ministero Finanze si oppone a divieto criptovalute richiesto da Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze russo ha inviato un rapporto sulle criptovalute al governo, che prevede la loro regolamentazione, ma non il divieto richiesto recentemente dalla Banca centrale della Russia. L'esecutivo di Mosca non ha ancora formulato alcuna risposta, né espresso una posizione ufficiale sul tema, come affermato dal direttore del Dipartimento di politica finanziaria del suddetto dicastero, Ivan Chebeskov. Secondo lui, le criptovalute non dovrebbero essere bandite, ma la loro circolazione dovrebbe essere sottoposta a vincoli giuridici, al fine di assicurare trasparenza e protezione dei cittadini. Il 20 gennaio la Banca di Russia aveva proposto il divieto delle operazioni di "estrazione", emissione, circolazione e scambio delle criptovalute. (Rum)