Ucraina: ministro Bolanos, Spagna al centro del processo decisionale

- La Spagna è "al centro" del processo decisionale in merito alla crisi in Ucraina nonostante il presidente statunitense, Joe Biden, non abbia chiamato il premier, Pedro Sanchez, al contrario dei partner europei di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. Lo ha detto il ministro della presidenza spagnola, Felix Bolaños, in alcune dichiarazioni all'emittente "Tve", spiegando che Sanchez, ha parlato recentemente con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, e con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Bolanos ha poi ricordato che la scorsa settimana il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a Washington.Bolanos ha poi ribadito che per il governo di Madrid l'importante è continuare a lavorare insieme con la diplomazia per evitare il conflitto con Mosca, pur non escludendo la via della "dissuasione". (Spm)