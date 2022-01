Corruzione: M5s, da Italia passi avanti in classifica mondiale anche grazie a Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Se il nostro Paese continua a scalare la classifica sulla percezione della corruzione, guadagnando 3 punti e compiendo così un balzo di 10 posizioni rispetto al 2020, grande merito va attribuito al lavoro portato avanti dal Movimento cinque stelle". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del M5s della commissione Giustizia. "I dati elaborati da Transparency International sull’indice di percezione della corruzione parlano chiaro - aggiungono -: se consideriamo che nel 2017 l'Italia era ancora molto più dietro in classifica, e che in pochi anni ha guadagnato 6 punti, il margine più ampio tra i Paesi europei, è chiaro come sia stato decisivo l'apporto del Movimento 5 Stelle in termini di lotta al fenomeno corruttivo. Un 'cambio di passo' suggellato dalla legge anticorruzione, la n.3 del 9 gennaio 2019, più nota come Spazzacorrotti, fortemente voluta dall'ex guardasigilli Alfonso Bonafede". (segue) (Com)