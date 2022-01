Corruzione: M5s, da Italia passi avanti in classifica mondiale anche grazie a Movimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia, che continua a trarre frutto da quanto seminato dai precedenti Esecutivi, si attesta ora al quarantaduesimo posto con 56 punti, rispetto al cinquantaduesimo dello scorso anno. L’inversione di tendenza c’è stata ma non è il momento di abbassare la guardia. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fanno gola alla criminalità organizzata, e per questo vanno gestiti con assoluta trasparenza", concludono i parlamentari M5s. (Com)