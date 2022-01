Corruzione: Baldino (M5s), Italia scala classifica Transparency ma approvare presto legge su lobby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, afferma: “Il nostro Paese continua a scalare la classifica sulla percezione della corruzione, guadagnando tre punti e compiendo così un balzo di 10 posizioni rispetto al 2020. A dirlo sono i dati elaborati da Transparency international sull’indice di percezione della corruzione per il 2021”. La parlamentare aggiunge in una nota: “Su 180 Paesi, l’Italia si attesta al quarantaduesimo posto con 56 punti, rispetto al cinquantaduesimo dello scorso anno. Il M5s da quando è in Parlamento ha sempre lavorato per portare un vero e proprio cambiamento necessario nella politica, a iniziare dalle istituzioni, per una maggiore trasparenza e rispetto della legalità. E dal 2017 a oggi, l’Italia ha guadagnato dodici posizioni e sei punti. Un balzo in avanti che ci rende orgogliosi e riconosciuto anche dal presidente dell’Anac, Giuseppe Busia. La strada intrapresa è quella giusta, ma il nostro Paese ha un’importante sfida da affrontare, quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per questo è necessario che il Parlamento prosegua velocemente l’iter per l’approvazione della legge sulla disciplina per la rappresentanza d’interessi, fortemente promossa dal Movimento cinque stelle - conclude Baldino - e in attesa del via libera definitivo da parte del Senato, fondamentale per garantire maggiore trasparenza e legalità nel Paese”. (Com)