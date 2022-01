Egitto: 11 anni dalla rivoluzione che ha rovesciato Mubarak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre oggi l’undicesimo anniversario dello scoppio delle prime manifestazioni della rivoluzione popolare egiziana contro il regime dell’ex presidente Hosni Mubarak, il 25 gennaio 2011. La cosiddetta “rivoluzione di piazza Tahrir” in Italia è nota soprattutto per la scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore dell’Università di Cambridge rapito, torturato, ucciso e ritrovato senza vita nel 2016 durante una visita dell’allora ministra dello Sviluppo economico, Federica Guida. L'atmosfera oggi in piazza Tahrir, epicentro della rivoluzione contro Mubarak, è molto diversa rispetto a undici fa. Proprio oggi, infatti, il governo ha annunciato lo sviluppo dell'80 per cento dei bassi fondi presenti in vari governatorati, come parte del suo piano per eliminare gli “slum” entro il 2030. Nel corso di 11 anni, la popolazione dell'Egitto è aumentata da 81 milioni a più di 102 milioni, ovvero più di 21 milioni di cittadini. Il presidente Abdel Fatah al Sisi considera il boom demografico la più grande sfida che lo Stato deve affrontare per fornire opportunità di lavoro, cibo, infrastrutture, salute e istruzione in linea con questo aumento. (segue) (Cae)