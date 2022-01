Egitto: 11 anni dalla rivoluzione che ha rovesciato Mubarak (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato si è “congratulato con il popolo egiziano in occasione della rivoluzione del 25 gennaio”, sottolineando l'aspirazione degli egiziani a “costruire un nuovo futuro in cui tutti possa vivere una vita dignitosa”, si legge in una nota stampa ufficiale. Da parte sua, il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly ha detto che la ricorrenza odierna rappresenta un'occasione per ricordare gli sforzi compiuti per lo sviluppo dell’Egitto verso una rinascita senza precedenti. Il 25 ottobre scorso, le autorità hanno annunciato la fine dello stato di emergenza imposto in tutto il Paese per molti anni: ciò ha significato la fine di alcune restrizioni, ma le dimostrazioni di piazza sono ancora limitate e soggette a un permesso preventivo. Come di consueto, Al Sisi ha emesso un decreto per graziare alcuni detenuti per l’anniversario della rivoluzione (che coincide peraltro con la Giornata della polizia), ma gli attivisti dei diritti umani affermano che ci sono molti personaggi della rivoluzione di gennaio che sono ancora in prigione, come Alaa Abdel Fattah. Altri simboli e leader di Piazza Tahrir, invece, sono diventati membri del parlamento egiziano, come Tariq al Khouli, membro del Movimento 6 aprile. (Cae)