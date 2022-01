Cina: censura, Pechino distribuisce una versione alternativa del film "Fight Club"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha distribuito una versione alternativa del film "Fight Club", con un taglio sul finale che elimina il messaggio anarchico e sovversivo. Lo annuncia il quotidiano indipendente "Hong Kong Free Press", aggiungendo che la pellicola del 1999 girata da David Fincher con protagonisti Brad Pitt ed Edward Norton è da poco disponibile sulla piattaforma Tencent Video. Nell'iconico finale del film il protagonista senza nome (Edward Norton) uccide il suo alter ego immaginario Tyler Durden (Brad Pitt), soffermandosi poi a guardare l'esplosione di diversi edifici sulle note di "Where is my mind" dei Pixies. La sequenza proposta agli spettatori cinesi prevede invece, secondo chi l'ha visto, una schermata nera con il seguente messaggio: "Attraverso l'indizio fornito da Tyler, la polizia ha rapidamente capito l'intero piano e arrestato i criminali, impedendo con successo l'esplosione della bomba". Viene poi precisato che Tyler Durden (nome affibbiato anche al protagonista senza nome) passa un periodo in "manicomio", viene curato e infine dimesso. Inutile dire che i tagli hanno scatenato la forte reazione dei fan, i quali hanno definito "scandaloso" il nuovo finale. Al momento non è chiaro se la modifica sia stata imposta dai censori del governo o se i produttori del film abbiano apportato le modifiche per rispettare le rigide norme imposte dalla Cina. Tencent non ha commentato la vicenda.(Cip)