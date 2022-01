Colombia: altre tre persone rapite nel dipartimento di Arauca, quasi 1.500 sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Defensoria del Pueblo della Colombia, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, ha confermato il rapimento di tre persone a Saravena, nel dipartimento di Arauca, alla frontiera con il Venezuela. La notizia segue la liberazione di altre quattro persone che erano state rapite da gruppi armati illegali a Tame, nello stesso dipartimento, teatro dall’inizio dell’anno di una recrudescenza degli scontri tra gruppi armati illegali. “Manteniamo aperti i nostri canali umanitari per facilitare i passi necessari per il ritorno di tutte le persone trattenute dai gruppi armati, a cui chiediamo di tenere la popolazione civile fuori dalle loro azioni e di rispettare le regole”, ha reso noto l’agenzia governativa, secondo cui è salito a 1.486 il numero degli sfollati a causa degli sconti in atto nel dipartimento frontaliero. (segue) (Mec)