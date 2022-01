Colombia: altre tre persone rapite nel dipartimento di Arauca, quasi 1.500 sfollati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima informativa presentata al Consiglio di sicurezza lo scorso 20 gennaio la missione delle Nazioni Unite in Colombia ha denunciato che dalla firma dell'accordo di pace tra governo e Farc, 303 ex combattenti, di cui 10 donne, sono stati uccisi, dieci negli ultimi tre mesi dei 2021. Le uccisioni di ex combattenti sono diminuite del 27 per cento nell'ultimo anno. Ciononostante, si legge, c’è una tendenza crescente nelle minacce da parte di gruppi armati illegali contro ex combattenti coinvolti in iniziative collettive, che colpisce i loro progetti produttivi e cooperative. (segue) (Mec)