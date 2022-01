Colombia: altre tre persone rapite nel dipartimento di Arauca, quasi 1.500 sfollati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite denunciano inoltre l’uccisione di 34 difensori dei diritti umani (7 verificati e 27 in fase di verifica) negli ultimi tre mesi del 2021 e sette attacchi armati, che hanno provocato 29 vittime, per un totale di 56 massacri e 222 vittime nel 2021. Inoltre, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari riferisce che, nel 2021, circa 72.600 persone sono state sfollate e 65.200 confinate con la forza, con le comunità indigene e afrocolombiane tra le più colpite. (Mec)