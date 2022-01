Ucraina: ministra Esteri britannica, improbabile invio contingente militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che il Regno Unito invii un contingente militare in Ucraina a causa delle crescenti tensioni con la Russia, indipendentemente dall'evoluzione della situazione. Lo ha affermato la ministra degli Esteri britannico Liz Truss. "Come ha già detto il ministro della Difesa, è improbabile che ci saranno tali circostanze", ha detto Truss intervenendo alla Camera dei Comuni quando le è stato chiesto a quali condizioni il Regno Unito potrebbe inviare unità di combattimento per difendere l'Ucraina. Il Regno Unito ha fornito assistenza nell’addestramento di 20 mila militari ucraini e sta lavorando con i suoi partner affinché forniscano la medesima forma di sostegno all'Ucraina, ha aggiunto Truss. (Rel)