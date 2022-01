India: elettronica, governo punta a esportazioni per 300 miliardi di dollari entro il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India punta a esportare prodotti di elettronica sostenibili per 300 miliardi di dollari entro il 2026, contro gli attuali 75 miliardi di dollari. Il piano quinquennale del governo è stato presentato oggi dal ministero dell’Elettronica e delle tecnologie informatiche, che ha preparato una tabella di marcia con la collaborazione dell’India Cellular & Electronics Association (Icea). Tra i segmenti che dovrebbero trainare la crescita dell’India nella produzione di elettronica ci sono i telefoni cellulari, l’hardware, l’elettronica di consumo, l’elettronica industriale, l’elettronica per auto, la componentistica, l’illuminazione a Led, l’elettronica strategica, i circuiti stampabili, i dispositivi indossabili e le apparecchiature per le telecomunicazioni. (segue) (Inn)