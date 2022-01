India: elettronica, governo punta a esportazioni per 300 miliardi di dollari entro il 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di telefoni cellulari dovrebbe passare dai 30 miliardi di dollari dell’anno fiscale 2020-21 a 126,9 miliardi nel 2025-26, costituendo quasi il 40 per cento della crescita in termini di valore. Nel quinquennio considerato il mercato interno dovrebbe crescere da 65 miliardi di dollari a 180 miliardi di dollari. Per realizzare gli obiettivi, spiega una nota del ministero, il governo intende agire su più fronti: migliorare la competitività, attirare marchi globali e sostenere al tempo stesso i campioni nazionali, sviluppare sottoinsiemi ed ecosistemi di componenti e progettazione, rimuovere le difficoltà legate ai costi. (segue) (Inn)