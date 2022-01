Inps: Lacarra (Pd), applicare clausola sociale, Tridico chiarisca impasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'internalizazzione dei dipendenti del call center Inps "non può più attendere oltre. Attendevamo entro il 31 dicembre scorso risposte che, malgrado le nostre continue sollecitazioni, non sono arrivate. Nel frattempo più di 3.000 lavoratori patiscono il paradosso di un ente pubblico che applica la 'clausola sociale', disattendendo una legge dello Stato. Questo non lo possiamo più permettere". Lo dichiara in una nota Marco Lacarra, deputato e segretario del Pd Puglia. "Bene hanno fatto le colleghe Pezzopane e Mura a chiedere che il presidente Tridico sia nuovamente audito dal Parlamento. Ci aspettiamo da lui risposte chiare e soprattutto una rapida risoluzione della questione che si trascina da troppo tempo, lasciando 3.000 famiglie nell'incertezza assoluta", conclude.(Com)