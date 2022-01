Roma: lo "Spiraglio FilmFestival" della salute mentale, a marzo scadono iscrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scadono il prossimo 7 marzo 2022 le iscrizioni - gratuite - per partecipare alla dodicesima edizione de Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale, evento di corti e lungometraggi, che si terrà a Roma presso lo Spazio Scena (Via degli Orti d'Alibert, 1) il 20, 21, 27 e 28 aprile e il 4 e 5 maggio con la cerimonia di premiazione l'8 maggio 2022, quest'ultima presso il Maxxi Museo nazionale delle Arti del XXI secolo. Promosso da Roma Capitale, organizzato dal Dipartimento salute mentale della Asl Roma 1 in collaborazione con il Maxxi e con Scena, lo spazio cinema della Regione Lazio, Lo Spiraglio FilmFestival della salute mentale, seleziona corti e lungometraggi capaci di trattare i grandi temi della salute mentale con uno sguardo coraggioso, rispettoso e attento. Un cinema che apre la mente e che, nelle intenzioni degli organizzatori, sappia affrontare il tema nei modi e generi più svariati. (segue) (Com)