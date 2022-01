Roma: lo "Spiraglio FilmFestival" della salute mentale, a marzo scadono iscrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando è gratuito e aperto ai lavori realizzati sia dai centri di produzione integrata (centri che lavorano sul disagio psichico) che dai filmaker ed è diviso in una sezione dedicata ai cortometraggi (durata max 30') e una riservata ai lungometraggi (oltre i 30'). La partecipazione è aperta a tutti i generi (fiction, documentario, animazione, ecc.), purché l'opera tratti il tema della salute mentale, in modo esplicito o simbolico, con risultati validi e originali. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 7 marzo 2022 e tutta la documentazione per partecipare al festival – a iscrizione gratuita – è scaricabile dal sito ufficiale www.lospiragliofilmfestival.org. (segue) (Com)