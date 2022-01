Ucraina: ministero Energia, Naftogaz importerà gas da febbraio se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale ucraina Naftogaz importerà volumi di gas da febbraio, se ciò dovesse risultare necessario a garantire la sicurezza delle forniture del Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia ucraino, Herman Galushchenko, in un briefing a Kiev. Ieri il primo ministro ucraino Denys Shmygal aveva affermato che Naftogaz avrebbe avviato le operazioni di acquisto ed iniezione di gas negli impianti di stoccaggio del Paese per la prossima stagione termica da febbraio, senza specificare i quantitativi. Allo stesso tempo Shmygal ha assicurato che le riserve attuali sono sufficienti per garantire il fabbisogno invernale. (Rum)