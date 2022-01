Francia: Macron, governo lavora su costi carburante ma sarà difficile contenerli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il governo sta lavorando su misure volte ad ammortizzare l'aumento del costo del carburante, pur riconoscendo che l'impatto sarà limitato. "Molte poche misure hanno un impatto sostanziale su qualcosa che non dipende da noi", ha detto Macron durante una visita nel dipartimento francese dell'Haute-Vienne. "Se lo si vuole fare in un tempo utile, gli strumenti sono abbastanza ridotti", ha aggiunto il capo dello Stato. "Bisogna accompagnare i nostri concittadini nel modo più efficace. Per il governo si porrà la questione di sapere se bisogna fare di più", ha aggiunto il capo dello Stato. (Frp)