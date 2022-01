Pnrr: Gelmini (Fi), fase di attuazione avanzata con bandi già operativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il taglio della pressione fiscale per un valore di otto miliardi di euro è stato il cuore della legge di bilancio appena approvata. Abbiamo previsto la riduzione dell’Irpef e l’abolizione dell’Irap per 835mila lavoratori autonomi e professionisti, rinviando di un anno l’entrata in vigore della sugar tax e della plastic tax. Per ciò che riguarda le cartelle esattoriali ha prevalso la linea del buon senso, fissando a 180 giorni il pagamento delle cartelle notificate dal 1 gennaio al 31 marzo 2022. In relazione ai bonus edilizi è stata prevista la proroga del superbonus 110 per cento per tutto il 2022 anche per le abitazioni unifamiliari e per i condomìni fino al 2023. Per i comuni colpiti da sisma la proroga arriva fino al 2025. Oltre otto miliardi sono stati previsti per fronteggiare il caro bollette per Pmi e famiglie e nel prossimo Consiglio dei Ministri si farà il punto della situazione per avviare un programma di rilancio delle fonti rinnovabili semplificando l’iter autorizzatorio e promuovendo la sinergia con le regioni”. Queste le parole con le quali Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie ha illustrato i punti essenziali della legge di bilancio nel corso del V forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili “La novità della legge di bilancio per professionisti e imprese” promosso da ItaliaOggi e dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Nei prossimi Cdm – ha proseguito Gelmini – programmeremo l’impegno di 2 mld per le infrastrutture e 4 mld per gli investimenti privati per sostenere le imprese, oltre alla previsione di un fondo per l’internazionalizzazione e di un fondo extra per l’export. Sul fronte del Pnrr siamo in fase di attuazione avanzata con molti bandi già operativi. Stiamo lavorando sulla seconda tranche dei fondi per dare continuità al buon lavoro svolto finora perché dobbiamo continuare a correre”. (segue) (Ren)