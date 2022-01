Pnrr: Gelmini (Fi), fase di attuazione avanzata con bandi già operativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo stato dei lavori del Pnrr si è soffermata Maria Cecilia Guerra Guerra, sottosegretaria al ministero Economia e Finanze: “L’attuazione del Piano è monitorata attentamente. Per il primo semestre, oggetto di verifica da parte della Commissione europea, abbiamo raggiunto 49 traguardi e 2 obiettivi e attendiamo l’ok dell’Europa per sbloccare altri 24 miliardi di euro che si sommano ai 24 già ricevuti. Le amministrazioni hanno già emanato 68 procedure di bandi per quasi 18 mld su transizione ecologica, transizione digitale, asili nido. Bisogna ora mettere a punto i bandi chiusi con modifiche legate alle variazioni dei costi delle materie prime. Per dare piena attuazione al Pnrr ci si è impegnati al rafforzamento delle capacità tecniche della PA con importanti accordi quadro con le partecipate dello Stato, come Cdp, per fornire assistenza tecnica su progettazione, controllo e monitoraggio. Ma la sfida più importante – ha rimarcato Guerra - è senza dubbio quella che prossimamente prevede 66 mld per i progetti su rigenerazione urbana e gestione rifiuti che coinvolgeranno i comuni”.Critico sui numeri enunciati dagli esponenti di governo è stato Andrea De Bertoldi, segretario della Commissione Finanze del Senato: “La sbandierata riduzione delle tasse di 8 mld è pari all’ 1,6 per centodel totale del carico fiscale, quindi non si può parlare davvero di riforma. Se poi parliamo di rottamazione ter c’è poco da cantar vittoria perché il governo Draghi ha ignorato un ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia approvato in Aula che lo impegnava nella legge di bilancio a un’ulteriore proroga delle cartelle esattoriali. Il Governo ha disatteso questo impegno penalizzando milioni di italiani che non sono riusciti a pagare entro la scadenza e che vorrebbero pagare se gli venisse dato il tempo di farlo. (segue) (Ren)