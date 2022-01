Pnrr: Gelmini (Fi), fase di attuazione avanzata con bandi già operativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul bonus 110 per cento siamo perplessi - ha proseguito De Bertoldi - perché il governo ha continuato a confondere le carte e a non dare certezze a utenti e professionisti. Si è modificata la disciplina della cessione dei crediti alimentando ulteriori scompensi e incertezze e determinando minore concorrenza e maggiori oneri per i cittadini. Sul Pnrr, infine, nutro tanti dubbi sulla realizzazione delle riforme. Fino ad oggi si è visto ben poco e siamo ben lungi dal traguardo su fisco e giustizia. Non si è fatto nulla su politiche del lavoro e l’impasse sull’elezione del Presidente della Repubblica non aiuta. Mancano tecnici e progettisti nella PA e sindaci e amministratori hanno paura delle enormi responsabilità cui vanno incontro. La clausola del non danneggiare ambiente in ogni progetto sarà impedimento per tanti progetti perché prevede specificità e competenze che non sono nelle corde degli enti locali”. Sulla legge di bilancio si è espresso anche Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e presidente dell’Aspen Institute Italia: “La legge di bilancio 2022 è un corpus normativo monumentale. Ben 404 pagine di Gazzetta ufficiale tuttavia insufficienti. Oltre alla tradizionale modifica con il Milleproroghe saranno necessari nuovi interventi sostanziali. Le tensioni economiche geopolitiche in atto comportano incremento costo energia e costi industriali con un carico importante su imprese e famiglie. Cresce nel mondo la preoccupazione per eccesso di massa finanziaria che è tre volte economia reale. Aumenta l’inquitudine per l’insostenibile combinazione tra tassi sotto zero e inflazione che registra numeri molto elevati. Questa è l’ultima finanziaria espansiva. La prossima non sarà basata su formule generose e sarà una finanziaria che tornerà al necessario bisogno di coperture e di rigore. Sul Pnrr c’è un duro lavoro da fare in termini di riforme dalla concorrenza alla giustizia a quella fiscale. Dobbiamo vincere la sfida della tripla burocrazia, europea, nazionale e regionale, e suggerirei per sbloccare i fondi - ha concluso Tremonti - l’introduzione di elementi di regia centrale da parte dello Stato”. (Ren)