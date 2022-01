Brasile-Italia: Giorno della memoria, Istituto di cultura mette in streaming “1938: Diversi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di San Paolo per celebrare il Giorno della memoria mette in streaming dal 27 gennaio al 25 febbraio il documentario “1938: Diversi” di Giorgio Treves, sottotitolato in inglese. L’opera racconta cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione delle leggi razziali e come la popolazione, ebraica e non, visse il razzismo e la persecuzione. Il film mostra gli articoli, le vignette, i fumetti, i filmati con cui nel volgere di pochi mesi gli ebrei vennero trasformati prima in “diversi”, poi in veri e propri nemici della nazione. Racconta le conseguenze sulla vita di ogni giorno degli ebrei italiani all’indomani delle leggi, sia attraverso la voce di alcuni testimoni, sia attraverso la ricostruzione animata di alcuni episodi di discriminazione e umiliazione. Importanti studiosi aiutano a rileggere questo drammatico passaggio storico sotto una luce nuova, capace di illuminare il ruolo decisivo dei mezzi di comunicazione di massa in una delle più tragiche persecuzioni razziali dell’umanità. (Com)