Romania: ministro Energia, compensazioni bollette elettricità e gas da febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo programma di compensazione delle bollette di elettricità e e gas in Romania entrerà in vigore dal primo febbraio e non sarà retroattivo. Lo ha detto il ministro dell'Energia, Virgil Popescu, alla conferenza intitolata "Crisi energetica: soluzioni ai problemi attuali", organizzato da DC News. La coalizione di governo sta valutando quali azioni intraprendere dal primo aprile. Il governo dovrebbe adottare oggi pomeriggio una nuova ordinanza d'urgenza. "Non vogliamo rischiare l'incostituzionalità e nessuna legge agisce retroattivamente, quindi non può essere applicata retroattivamente, si applicherà dal primo febbraio. Discuteremo nella coalizione nel prossimo futuro e penseremo a cosa faremo dal primo aprile. Abbiamo diversi scenari", ha detto Popescu, che ha sottolineato che l'impatto sul bilancio è sostenibile. (Rob)